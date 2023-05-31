انت الان تتابع خبر صنف بأجمل مشهد في السينما.. الفيديو الممنوع من العرض في فيلم بوبوس.. بطولة عادل امام وعايدة رياض طلع وراها الاتوبيس زنقها و هي راضيه شوف حصل ايه في الاخر!!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم واحد صفر نجاح كبير للغاية ولكن كان هناك مقطع في الفيلم كان بسببه سوف يتم عدم عرض الفيلم وكان الفيديو بطولة الفنانة انتصار

من هي انتصار

ممثلة مصرية. ولدت في الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية. بدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة، اكتشفها رأفت الميهي وقدمها في فيلم (تفاحة). اشتهرت بأدوراها الكوميدية، عملت في العديد من الأفلام منها (سهر الليالي، أبو علي، ولاد العم)، كما عملت في العديد من المسلسلات منها (الوتد، الزلزال وتوابعه، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات).

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار درامي لسبعة شخصيات مختلفة منها سيدة تبحث عن حياتها من جديد من خلال طلاق معلق في المحاكم وتحدث هذه الأحداث كلها في يوم المباراة النهائية لمصر مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية في غانا 2008، وتتوالى الأحداث.