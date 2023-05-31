كأنه حفل زفاف أوربي.. أغرب حفل زفاف في العالم بسبب ما فعلته عروسة تونسية شقراء فائقة الجمال ولعت الفرح خللعت فستان الزفاف ورقصت بالبكيني.. والجمهور احترمي سنك

انت الان تتابع خبر كأنه حفل زفاف أوربي.. أغرب حفل زفاف في العالم بسبب ما فعلته عروسة تونسية شقراء فائقة الجمال ولعت الفرح خللعت فستان الزفاف ورقصت بالبكيني.. والجمهور احترمي سن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد أمضت الأشهر الستة الماضية في الاستعداد للحظة سندريلا التي اجتاحتها أشعة الشمس، بما في ذلك فصول دورة SoulCycle اليومية، وتدريب الوزن على شد عضلات البطن واتباع نظام غذائي نباتي إلى حد كبير يركز على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل السلمون والأفوكادو.

يقوم عدد متزايد من الشابات برمي ملابس الزفاف العفيفة كما لو كانت باقة ذابلة على حلبة الرقص ويخترن البكيني والظهور به أمام العريس والعائلة والحاضرون.

قال كيلسي لايل، مشتر ملابس السباحة لشركة Moda Operandi، لصحيفة The Post: “منذ بداية عام 2022، شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات السباحة البيضاء”، “من حفلة توديع العزوبية إلى خزانة ملابس شهر العسل، أصبحت ملابس السباحة الآن جزءًا كبيرًا من فستان الزفاف الخاص بالنساء”.

وعلى ما يبدو فإن الأزياء الجديدة تهدد بالفعل ملابس الزواج التقليدية سواء في تونس أو غيرها من الدول المنفتحة وسريعا ما سيصبح هذا موضة أكثر تجدرا من أي وقت مضى.

لكن تيرنر قالت إنه كان الزي المثالي للصور لخط سير الرحلة الذي يتضمن وجبة فطور وغداء خفيفة وحفلة يخت وعدد من الأنشطة الأخرى.