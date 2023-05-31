انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. ربة منزل شقراء تتحدي اشهر راقصة بفقرة رقص خطيرة وبارعة ولعت النت بما فعلته في غرفة النوم.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداوله ارواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لربه منزل شقراء فائقه الجمال من اجمل ما يكون وهي تقوم بوصله رقص قويه على انغام اغنيه شهيره من داخل غرفه النوم

يبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة.

يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها للحياء لما تحمله من استعراض ط .