انت الان تتابع خبر صنف بأجمل مشهد في السينما.. عندما تحول المشهد إلي واقع من فيلم مشهور بطولة المـــــــ ومس الفاضلة يسرا مع عادل امام جعلها تصرر خ بأعلى صوتها ورغم تعـــ ب الفنانه المخرج يأمر بمواصلة التصوير !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النجمة يسرا وجهت رسالة للزعيم عادل إمام عبر حسابها بموقع أنستقرام.. لنتعرف عليها.

داعبت النجمة يسرا الزعيم عادل إمام عبر حسابها بموقع أنستقرام أثناء تعليقها على مسلسله “عفاريت عدلي علام” الذي عرض في سباق رمضان الماضي.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالزعيم من فيلم “الإنس والجن” الذي عرض عام 1985، وصورة أخرى لعادل إمام وغادة عادل من المسلسل الرمضاني.

غادة ظهرت “عفريتة” تحير عادل إمام على عكس ما فعله بـ يسرا في فيلم “الإنس والجن”.

وعلقت “يسرا” على الصورة التي نشرت منذ ساعات وكتبت “كما تدين تدان”.

“عفاريت عدلي علام” دراما اجتماعية كوميدية تجسد صراع موظف مع المرتشين والفسدة وغموض “عفريتة” تحير الأبطال، من بطولة عادل إمام، غادة عادل، كمال أبو رية، هالة صدقي، عزت أبو عوف، رشوان توفيق، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

وخاضت يسرا رمضان الماضي بمسلسل “الحساب يجمع” وهو دراما اجتماعية تتناول عالم العاملات بالمنازل، والكشف عن عمليات سرقة وقتل تقع بداخلها، من بطولة إيمان العاصي، محمود عبد المغني، بوسي، عايدة رياض تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج هاني خليفة ومحمد