كأنه مشهد أوربي.. بدون خجل أو حياء عروسة بالبيكييني والمعازيم في ذهول مما حدث في أغرب حفل زفافها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنه مشهد أوربي.. بدون خجل أو حياء عروسة بالبيكييني معازيم في ذهول مما حدث في أغرب حفل زفافها.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تكن عروس البكيني التونسية، هي الوحيدة الخارجة عن المألوف في المجتمع التونسي.

4 أشقاء في ليلة واحدة

فقد شهدت منطقة الرواضي في ولاية صفاقس بتونس، حفل زفاف غريب حين قرر 4 أشقاء الاحتفال بزفافهم في ليلة واحدة.

وذاع صيت حفل الزفاف الذي وصفه التونسيون بالأسطوري، حين نشرت فرقة “أولاد الجويني”، صوراً من إحياءهم له.

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة مقطع فيديو يوثق أجواء الحفل. وأرفقوه بتعليق :”تبارك الله سهرة عالمية على كل المقاييس.. وكانت التجربة والخبرة لها دور رئيسي لفرقة اولاد الجويني لاستقبال عرائسها في اجواء فنية مختلفة لكل زوجين بحكم المخزون الفني الثري

وعبر التونسيون عن صدمتهم واستغرابهم، زفاف 4 أشقاء في ليلة واحدة، مؤكدين أنها أول مرة تحدث في البلاد. وتمنوا السعادة للعائلة

عروس البكيني

وكانت عروس تونسية، أو “عروس البكيني”، كما عرفها الناشطون، قد جعلت حفل زفافها يوماً لا يُنسى، بطريقة جريئة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العروس التونسية بمقطع فيديو، وقد استبدلت فستان الزفاف الأبيض التقليدي بملابس البحر.