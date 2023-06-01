انت الان تتابع خبر كسحت ملكة جمال العالم..جورجينيا عشيقة رونالدو تظهر بإطلالة هي الأجر في الكون في غرفة نومها كيوم ولدتها امها تماما..ومتابع كسحت كيم كارداشيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دئما ظهورها متكرر سواء في عروض الأزياء التي تظهر فيها أو مع حبيبها نجم الكره العالميه كريستيانو رونالدو ونجم نادي النصر السعودي الحالي حيث ظهرت جورجينا في العديد من المناسبات مع كريستيانو رونالدو وايضا في الظهور علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعدة ظهور أظهرت فيها جمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق للغايه.

جورجينا رودريغيز هي عارضة أزياء إسبانية وحبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ولدت جورجينا في 27 يناير 1994 في خيخون ، إسبانيا. وتعرف جورجينا عند البعض باسم “جيني”.

بدأت جورجينا حياتها المهنية كعارضة أزياء في سن مبكرة، وظهرت في بعض الإعلانات التجارية الصغيرة والأفلام القصيرة قبل أن تلتقي بكريستيانو رونالدو في عام 2016 خلال عملها كبائعة في متجر Gucci في مدريد.

تشارك جورجينا رونالدو مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لحياتها اليومية وتشجع كريستيانو رونالدو وفريقه في مباريات كرة القدم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن جورجينا تعمل أيضًا كمصممة أزياء، وقد أطلقت مجموعتها الخاصة من الأزياء التي حملت اسمها في عام 2019.

علاوة على ذلك، تشارك جورجينا في العديد من الأعمال الإنسانية، حيث شاركت في حملات توعية بمرض السرطان ودعم حملات التبرع للمحتاجين.

في النهاية، يمكن القول إن جورجينا رودريغيز هي امرأة جميلة ومتعددة المواهب، وهي تلقى دعماً كبيراً من حبيبها كريستيانو رونالدو ومن متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.