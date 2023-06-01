انت الان تتابع خبر جعلها تصرخ باعلى صوتها.. اجمل واقوى مشهد في السينما المصريه بطولة المومس الفاضله الهام شاهين ومحمود حميده خلف الكواليس جعل المخرج في حالة رعب شديد..والجمهور في ذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر عده مقاطع فيديو للنجم الكبيره التي خاضت الافلام والدراما المصريه والعديد منها والتي اثرت في نفوس العديد من المتابعين والجمهور بطريقه كبيره جدا والتي جعلها الجمهور محطه انتقادات بسبب ما تقوم به رغم كبر سنها الفنان الجميله التي شاركت في العديد من الافلام والمشاهد القويه التي احدثت ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهام شاهين (مواليد 3 نوفمبر 1963) هي ممثلة ومنتجة مصرية شهيرة. وُلدت في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية في السينما المصرية في عام 1981 بفيلم “فرقة ناجي عطالله”. وبعد ذلك، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة والمسلسلات التلفزيونية.

تعتبر الهام شاهين من أشهر نجمات السينما والتلفزيون المصري، وهي تتميز بموهبتها الفنية وجمالها الطبيعي. كما أنها تعد من أوائل النساء اللواتي تمكنّ من احتراف العمل خلف الكاميرا كمنتجة سينمائية، حيث قامت بإنتاج العديد من الأفلام الناجحة مثل “الغول” و”نور على نور” و”أنا والعذاب والحب”.

وتشتهر الهام شاهين بأدوارها المتنوعة في الأفلام والمسلسلات، حيث تمكنت من تجسيد شخصيات مختلفة مثل الأمهات والزوجات والفتيات الشابات. ومن أشهر أعمالها الفنية في السينما: “ليلة البيبي دول” و”عيون القلب” و”السفارة في العمارة” و”حب في الزنزانة”، وفي التلفزيون: “ليالي الحلمية” و”زواج بالإكراه” و”الأب الروحي”.

ولقد حصلت الهام شاهين على العديد من الجوائز الفنية المحلية والدولية، وتعتبر من النجمات الأيقونيات في السينما والتلفزيون المصري. وبالإضافة إلى ذلك، تشتهر بنشاطها الاجتماعي ودعمها للقضايا الخيرية.