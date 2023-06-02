انت الان تتابع خبر اتفرج على الدلع أخت عروسة مصرية فائقة الجمال شقراء ولعت الفرح بما فعلته في حفل زفاف أختها تتحدي اشهر راقصة بهز العارم والمعازيم :غلبتي صافيناز و سما المصري..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر علي الفيس بوك، مقطع فيديو، لفتاة ترتدي فستان اسود مفتوح الصدر، وترقص بأحد الأفراح علي الموسيقي المختلفة.

وقال البعض أنها شقيقة العروس واستبدلت ملابس الفرح بـ ” بدلة الرقص ” لتتحدي الراقصة صافيناز .

ظهرت سما المصري بملابس غير لائقة في غرفة نوم تحاول لاعب شهير، عبر الحديث عن طلبها الزواج منه.

وأوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

وقالت سما في فيديو نشرته مؤخرا نتحفظ على نشره،: “أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة”.

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري بدون ملابس داخلية في ”فيديو مثير” .. تحاول إغراء لاعب شهير وتتغنج بحركات غير لائقة.. شاهد ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.