كسحت سما المصري .. فيفي عبده بالبكيني الذهبي تكشف المحظور للشباب ومتابع الفنانه نسيت البنطلون .. الدهن في العتاقي

فنون - ياسمين التهامي - البطل وصل شاركت الفنانه الكبيره المصريه فيفي عبده جمهورها الكبير على صفحتها الرسميه على فيسبوك بعد غيابها الذي دام لاكثر من عامين عن الوسط الفني والدراما العربيه وذلك بسبب مشاكل صحيه خاصه به

خلال لقاء التلفزيوني قامت به فيفي عبده عن اسباب غيابها الكثير عن الوسط الفني والدراما العربيه اكدت على رجوعها في عمل درامي ضخم وكبير وبه عدد كبير من الابطال والفنانين هو المسلسل الشغل العالي الذي شاركت فيه بالبطوله الفنان الكبيره شيرين رضا مع الفنانه فيفي عبده

حصد هذا المسلسل في رمضان السابق على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين وانا اعجاب الكثير من الجمهور وحصد على عدد كبير من المشاهدات اكدت فيفي عبده على قيامها بوضع فيديوهات عبر صفحتها الرسميه وتصريحات مهمه لتعليم البنات الرقص الشرقي داخل الوطن العربي.