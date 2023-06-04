انت الان تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة.. بطولة ملكة الاغر اء يسرا مع عادل امام في أجمل مشهد من فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وعن أجمل ما يميز الزعيم قالت يسرى: “أجمل ما في عادل هي كواليسه، الواحد بيبقى مبسوط وبيهزر، جميل ودمه خفيف، ومش بيحب يعيد كتير،

ولو حس إن عمل المشهد حلو مش هيعيده، ولو حس أنه مش مظبوط فيه هيعيده، ولما عادل بيعمل دور لشخصية فقيرة كان بيلبس نضيف، لأن الفقر ملهوش علاقة، وكان كل الناس بتقلده في الزاوية دي، وبحب كل الأفلام معاه”.

ومن أهم الأدوار التي قدمتها يسرا أمام عادل إمام، شخصية المدرسة فاطمة في “جزيرة الشيطان”، والفتاة الشعبية أمارة في “المولد”، ود.فاطمة إسماعيل التي يعشقها جن في “الإنس والجن”، والفتاة المنحرفة في “الإرهاب والكباب”.