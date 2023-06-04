انت الان تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. عروسة فائقة الجمال ترقص بالبيكييني أمام الحاضرين…ورد زوجها كان صادما للغاية…اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما يحدث في حفلات الزفاف الان لا يدل علي أننا في مجتمع عربي ولو كنت انت مكان العريس ايه يكون رد فعلك أو لو انتي مكان العروسة وزوجك فعل هذا الشئ ايه يكون رد فعلك حفلات الزفاف المتعارف عليها هو الفرح والسرور والرقص ولكن في حدود معينه لا يمكن أن يتعداها احد.

ولكن ما حدث في قصة العريس مدحت جعل الجميع في ذهول تام حيث قامت عروسة بإظهار جميع صدرها العاري تمام للحاضرين وبدأت ترقص وتتعري أما الجميع مما جعلت العريس يقوم بفعل لا يتوقعه أحد حيث قام بطلاقها في نفس الوقت مما جعل من جميع المتابعين يغردون وقال مغرد بالعكس العريس كسب كتير من اللي حصل ولم يخسر اي شئ كسب دينه وكسب نفسه.

الموقف الغريب دا لما شاف عروسته نازله من غرفتها في الفندق اللي كان حاجزين فيه بص بتعجب و استغراب من اللي شاف فيه عروسته بالشكل دا أمام الحاضرين شاف عروسته بدون ملابس اصلا ونظر الي المعازيم ووجد في وجههم حيرة وكمان اهله اللي نظرتهم ليه كانت صعبة جدا.