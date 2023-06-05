انت الان تتابع خبر الدلوعه سما المصري خطفت جمهور شمس الكويتية في وصلة رقص بـ “جلابية” حمراء ومتابع: ليلتنا حمراء ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة سما المصري اثارة الجدل في نوعية الفيديوهات التي تنشرها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري في مقطع فيديو بجلابية رقص حمراء لتقدم وصلة رقص شرقي على أنغام اغنية شعبية مصرية.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل بسخريتها من مواطنها الفنان محمد رمضان على خلفية ازمة الطيار الموقوف عن العمل حيث كتبت في تدوينة لها: “هو الاسطوره هيطبق البلطجه اللي في الافلام والمسلسلات في الواقع مع الناس ولا ايييه؟؟ ارجع لعقلك ياحبيشه وسلم نفسك عشان المكان كله محاصر..دا انت طلعت ماسوره مش اسطوره ..اخييييه ????”.