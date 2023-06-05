انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. اقوى مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الزعيم عادل امام بسبب ما حدث خلف الكواليس!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً نادراً لوالدة النجمة يسرا، في أحد اللقاءات التلفزيونية، التي أجرتها منذ سنوات طويلة، وكشفت من خلال هذا المقطع عما قامت به فور علمها بدخول ابنتها الوسط الفني.

والدة يسرا رفضت دخولها المجال الفني

وظهرت يسرا ووالدتها في المقطع، وقالت إنها رفضت دخول ابنتها الوسط الفني، ووبّختها فور أن علمت بأنها بدأت التمثيل، وقامت بعد ذلك بضربها وشدّ شعرها؛ لأنها كانت تخاف عليها بشكل كبير؛ لأن ابنتها كانت فتاة جميلة، وأي أم كانت ستفعل ذلك وأكثر، بحسب الفيديو الذي تداوله عدد كبير من محبي النجمة يسرا، عقب الإعلان عن وفاة والدتها