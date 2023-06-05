البتلو علي وضعه بالبكيني القشطة صافيناز بفستان شبه عارية على السرير ومتابع: كسحت سما المصري .. اتفرج

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام للفنانة صافيناز والتي أثارت الجدل مواخر بمقطع فيديو لها .

تعتمد صافيناز في رقصها في جميع الفيديوهات الجريئه والتي دئما ما تعتمد علي إبراز جميع ما لديها من اغراء حيث ظهرت صافيناز وهي عارية تمام وهي فى غرفة نومها هي نائمة علي السرير بوضعية في غاية الإثارة والمتعة.

وليست المرة الأولى لها التي تظهر فيها مفاتنها سواء في رقصها حيث تستخدم جميع جسدها العاري تمام وبدلات الرقص التي ترتديها التي تكون مكشوفة للغاية.

أنها الراقصه صافيناز التي جذبت المتابعين فور وصولها مصر حيث لم تحقق نجاح في بلدها ولكن في مصر حققت نجاحا كبيرا جدا وخصوصا بدلت الرقص التي ظهرت بها في احد الافراح التي خطفت الحاضرين بسبب استخدام صدرها العاري في الرقص.