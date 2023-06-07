انت الان تتابع خبر كيوم ولددتها أمها.. القشطه ملكة جمال لبنان حلا الترك في صورة قوية في أحضان سعد المجرد بقميص شفاف قصير .. تعرف على حقيقة هذا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا الترك الترك في حالة في أحضان سعد المجرد بالسراويل وتصدرت حديث المتابعين لها بعد هذا الفيديو المثير للجدل

نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك صورة عبر حسابها على انستجرام جمعتها مع الفنان المغربي سعد لمجرد أثناء تواجدها في أحد صالونات التجميل الشهيرة بدبي.

ولفتت حلا الترك الانتباه في الصورة ، خاصة أنها ظهرت بدون مكياج ، لتوضيح التشابه الكبير بينها وبين والدتها منى الصابر ، بحسب رأي المتابعين.

ولفتت حلا الترك الانتباه في الصورة ، خاصة أنها ظهرت بدون مكياج ، لتوضيح التشابه الكبير بينها وبين والدتها منى الصابر ، بحسب رأي المتابعين.

ما جعل حلا تتصدر حديث الجمهور كان احتضان سعد المجرد لها ، واصفا مظهرها بالجرأة ، فضلا عن ملامح التعب والكآبة ، وعلق المتابعون على هذا الأمر ، حيث كتب أحدهم: “حلا الترك تظهر دائما. مكسورة وقاتمة في أحدث إطلالاتها.

أكدت حلا الترك في وقت سابق أن تركيزها سيكون على الجامعة والدراسة بعد المشاكل الأسرية التي تورطت فيها وكشفت عن حل لانتظامها في دراسة التصميم.