انت الان تتابع خبر عدت شمس الكويتية .. بفستان اسود اظهر قوة جمالها نسرين طافش تشعل التواصل الاجتماعي بوصله رقص تحدت بها وصافيناز.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر الفيديو مسرب للفنانه نسرين طافش وهي تقوم بوصله رقص وفستان اسود اظهر بالكامل على احد الشواطئ بشرم الشيخ وانتشر الفيديو بطريقه كبيره شاهد الفديو

الفستان اسود اظهر جسمها نسرين طافش تشعل الجدل مجدا

تصدرت الفنانه نسرين طافش وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو على صفحتها الرسميه وهي تقوم بوصله رقص غير دامت لمده نصف ساعه على احد الشواطئ بشرم الشيخ وكانت ترتدي فستان اسود

امام الكاميرا على حسابها

امام الكاميرا على حسابها الرسمي على انستغرام وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره وواضحة واثار جدلا واسع داخل الوسط الفني ونال انتقادا كبير من الجمهور والمتابعين للفنانه نسرين طافش لاحتواء الفيديو على لقطات جميله للفنانه مما اثار جدلا واسعا حول .