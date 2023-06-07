انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور.. لن تصدق ما حدث خلف الكواليس من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام هجم عليها كالوحش بسب جمالها.. والجمهور غلبتي سما المصري وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت إلهام شاهين رسالة لـ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والذي يحل اليوم الأربعاء 17 مايو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمه يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية: أنا من عشاق عادل إمام على المستوى الفنى والإنسانى، وتعلمت منه الكثير، فهو لا يتحدث كثيرا لكن نتعلم منه أكثر.

وتابعت : عادل إمام ليه مواقف عظيمة، وهو أول من قدم أفلاما ضد الإرهاب والمتاجرين فى الدين، أعمال عادل إمام تتحدث عنه، وهو الفنان الوحيد الذى كانت تأتى له طائرات من عدد كبير من الدول العربية لرؤية مسرحياته، مما كان يرفع مستوى السياحة.

وقالت إلهام إن الزعيم الوحيد فى مصر الذي تربع على عرش النجومية لمدة 50 سنة، مضيفة : هو ليس شبيه أحد، ولا يقلد أحدا ولن يأتى بعده أحد مثله.

وتابعت : عادل إمام سبب نجوميتي وفخورة بمشاركتى معه في أول بطولة لي وهو من رشحني لفيلم الهلفوت، وقال لي أنا بتحدى بيكي، وأخذت أول جائزة في حياتى بسبب دعمه لى.