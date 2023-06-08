انت الان تتابع خبر للكبار فقط عندما تحول المشهد الي حقيقة.. أجمل مشهد تم حذفه من فيلم رساله الي الوالي م زق فستانها من شدة جمالها للزعيم عادل مع المومس الفاضلة يسرا والمخرج يأمر بمواصلة التصوير!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الفنانه يسرا والفنانه عادل امام في مشهد من فيلم شهير للغايه وفيلم رساله الى الوالي الذي اشتهر كثيرا وقت عرضه ونجح نجاحا باهرا وحقق الكثير من الارباح في وقته للغايه

إذا عرض عليه دور ضعيف يضيف إليه ليصبح قويا، وإذا عرض عليه دور قوي، يقدمه أقوى بلمساته التي يضيفها.

وأكدت يسرا، خلال ندوتها على هامش مهرجان البحر الأحمر، الذي يختتم فعالياته 15 ديسمبر الجاري، أن عادل إمام،

لم يكن يستعين بها لكي يجاملها، ولكنه كان يراها الأنسب للأدوار التي قدمتها أمامها في السينما، موضحة أنها لم تكن في الترشيحات الأولى لفيلم “عمارة يعقوبيان”، ولكنها ذهبت كعادتها لتشرب القهوة مع الكاتب الراحل وحيد حامد وكان حاضرا حينها مخرج الفيلم مروان حامد،

فقال لها عادل إمام “خليكي جدعة وتعالي اعملي معانا ٥ مشاهد”، فرفضت في البداية، فطلب منها أن تقرأ السيناريو قبل أن تتخذ قرار، فأعجبت بالشخصية ووافقت، قبل أن تذهب لمقابلة الشخصية الحقيقية التي جسدتها في الفيلم، والتي أخذت منها تفاصيل كثيرة