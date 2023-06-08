انت الان تتابع خبر للكبار فقط..مشهد محذوف في السينما المصريه من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال مصر يسرا مع الزعيم عادل مزق فستانها بسبب جمالها وجعلها تصرخ باعلى صوتها.. والمخرج يأمر بمواصلة التصوير رغم تعب الفنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صور علي مواقع التواصل الاجتماعي مواخر عن النجمة الجميلة التي شاركت في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 76 حيث قامت النجمة الجميلة التي خطفت الأضواء بجمالها وانوثتها ورشاقتها و ادوارها الجميلة في السنيما المصرية انها صاحبت الرقم القياسي في عدد افلامها مع الزعيم عادل امام انها الفنانة التي لم ترفض اي دور من ادوارها مع الزعيم بخلاف بعض الفنانين انها يسرا.

حيث قامت يسرا بنشر عده صور لها علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستقرام من الزمن الجميل واستعادة الذكريات بهذه الصور الجميلة.

حيث أكدت الفنانة يسرا علي الحضور في مهرجان كان السينمائي الذي أقيم خلال الشهر الماضي بجانب الي عدد كبير جدا من الفنانين منهم مني زكي وهند صبري وكوكبة أخري من النجوم حيث تشارك يسرا في احدث افلام السنيما المصرية وهو فيلم شقو والتي تشارك يسرا في بطولته.