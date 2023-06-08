قدامه من غير ما يعرف.. بطولة مني زكي مشهد جديد من فيلم أصحاب ولا أعز جعلها باعلى صوتها من شدة جمالها اقوي مشهد في تاريخ السينما المصريه..والجمهور في ذهول

انت الان تتابع خبر قدامه من غير ما يعرف.. بطولة مني زكي مشهد جديد من فيلم أصحاب ولا أعز جعلها باعلى صوتها من شدة جمالها اقوي مشهد في تاريخ السينما المصريه..والجمهور في ذهولوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت أن تحدث ضجة كبيرة جدا من خلال الافلام التي قدمتها انها النجمة الكبيرة التي خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمالها حيث سببت في مشكلة كبيرة جدا من خلال فيلم اصحاب ولا اعزاء انها النجمة مني زكي.

رنيا يوسف هي ممثلة مصرية شهيرة، ولدت في 6 يوليو 1973 في محافظة الإسكندرية في مصر. بدأت رنيا يوسف مسيرتها الفنية في التسعينيات من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق نجاحا كبيرا في عالم الفن.

تعتبر رنيا يوسف واحدة من النجمات الأكثر شهرة في مصر والعالم العربي، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي حققت نجاحاً كبيراً في السينما والتلفزيون. وتتميز رنيا يوسف بأسلوبها الفني الجذاب والمميز، إضافة إلى جمالها الطبيعي الذي نال إعجاب الجماهير.

أحدثت رنيا يوسف جدلاً كبيراً في العام 2018 بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان مثير للجدل، والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها، إلا أن رنيا يوسف استمرت في تقديم الأدوار الفنية الناجحة والتي حققت إعجاب الجماهير.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها رنيا يوسف في الفترة الأخيرة هي مسلسل “الأب الروحي” وفيلم “الفيل الأزرق 2” ومسلسل “لؤلؤ” وفيلم “الفلوس”. كما تميزت رنيا يوسف بأدوارها الجريئة والمثيرة.