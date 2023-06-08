انت الان تتابع خبر جورجينا تخطف الانظار علي شاطئ البحر بالمايوه الاحمر الناري..ومتابع كسحت كيم كارداشيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتهرت الفتاة صاحبت نجم الكرة العالمية ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وام أولاده جورجينا التي خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها والظهور علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة كبيرة جدا في الآونة الأخيرة.

جورجينا هي امرأة شابة إنجليزية شهيرة، والتي تعرف بشكل خاص بسبب علاقتها الرومانسية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم الشهير في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي.

ولدت جورجينا في 27 يناير 1995 في مدينة خيمارا في إسبانيا، وتربت في جو محافظ وعائلي، وعاشت مع والدتها وأخيها بعد وفاة والدها. وقد عملت جورجينا كعارضة أزياء وراقصة قبل أن تلتقي بكريستيانو رونالدو في عام 2016 في إحدى الحفلات، حيث بدأت علاقة حب بينهما، وأنجبا فيما بعد ابنتين وابنين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت جورجينا شخصية عامة شهيرة، وتحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشر بانتظام صوراً ومقاطع فيديو تظهر فيها مع عائلتها وأصدقائها، وتعرض أسلوب حياتها وملابسها وأنشطتها اليومية.