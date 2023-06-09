انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي .. المشاهد القويه والجميلة من فيلم رساله الي الوالي مزقـ ها من فستانها من شدة جمالها بسبب ما فعلته خلف الكواليس بطولة يسرا وعادل امام.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل اليوم الموافق 10/3/2021 عيد ميلاد الفنانة المتألقة “يسرا” الـ 66 التي تعتبر من أهم نجمات الوسط العربي واهم الفنانات في جيلها والجيل الحالي، واشتهرت بأعمالها التي دائما كانت تجمعها مع الزعيم عادل إمام، وكانت تقدم أعمال متنوعة بين الكوميدي والجريئ والدرامي.

وبسبب تألقها في أعمالها الفنية استطاعت أن يكون لها جماهير كبير ومختلف بجميع أنحاء الوطن العربي، وشاركت في الكثير من الأعمال مع نبخة من نجوم الوسط الفني وكان من أبرزهم الفنان عادل إمام الذي يجمع بينهما علاقة صدافة قوية وقدموا أغلبية أعمالهم سويا، وبمناسبة عيد ميلاد يسرا نرصد لكم أعمالها مع عادل امام.

أعمال يسرا وعادل إمام

قامت الفنانة يسرا بالعمل مع عادل إمام في كثير من الأفلام وكانت بأدور مختلفة حيث أنها نوعت بين الكوميدي والسياسي والاجتماعي، وبمجرد سماع أن هذا العمل بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا كفيل أنه يحقق أعلى إيرادات دون مشاهدته أو معرفة قصته، ويتراوح عدد هذة الأفلام بين 17 فيلم تقريباً وهم: