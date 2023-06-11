انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقييقي براحة يا يابشا هو التمثيل كدا..تسريب مشهد فاضح لفنانة شهيرة في فيلم احاسيس لن تصدق ما حدث خلف الكواليس جعلها تصرخ باعلى صوتها بطولة علا غانم.. والمخرج يواصل التصوير من شده جماله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان باسم سمرة، على الشائعات التي تستهدف حالته الصحية وتدعي وفاته بين الحين والآخر، قائلا: “اللي بيحب يطلع شائعات الوفاة هم المنتجين وبيحبوا يعملوا دعاية للأعمال، واعتقد أن المنتجين بتعمل كده بطريقة ما وأنا رافضها تماما وترويج على حساب صحتي، وده تخمين مني”.

وأكد الفنان باسم سمرة، في حوار ببرنامج “حبر سري”، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عدم ندمه على المشاركة في فيلم أحاسيس، ذاكرا تفاصيل موافقته على الفيلم قائلا: “لم أندم على فيلم أحاسيس وأنا ممثل وبعمل شخصيات مختلفة والدور كان لصديقي أحمد عزمي وهو اللي هيعمل دوري مش أنا”.

وتابع: “وقت امضاء أحمد عزمي لفيلم أحاسيس مراته قرأت ورق الفيلم وكان لسه متجوز ورفضت الدور غيرة منها