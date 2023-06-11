انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ربة منزل سعوديه صاروخ ولعت الشباب بوصله رقص بقميص يظهر ما تحته في غرفة نومها بالاسود والابيض الضيق..ومتابع كسحت سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية في الامارات بالخبر الذي أذل جميع موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد أن تدول رواد مواقع التواصل بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها المخرج محمد الترك، ومنحها حضانة الأطفال.

حيث ظهرت الفنانه الجميله صاحبه الاطلالات الرائعه والتي اشتهرت بعدة تصريحات قويه علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قامت بتصريحات خطيره جدا وقوية عن زوجها محمد الترك والتي أدت إلي طلاقها ولم يتوقف الأمر عند ذالك ولكن قام كل منهم بعرض فضائح الطرفين علي السوشيال ميديا واتهامات بالجملة لا كل من دنيا بطمه و محمد الترك والتي أدت إلى انفصالهما ولكن مواخر تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه محمد الترك بصحبة دنيا بطمه.

اعجب الكثير من المتابعين والجمهور الكبير للفنانه الجميله دنيا بطمه التي تنشر الكثير من على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بطريقه قويه جدا على صفحات السوشيال ميديا.