انت الان تتابع خبر الجديد شديد .. صافيناز تخطف جمهور لوردينا بالأبيض الشفاف علي الاخر وتظهر منطقة حساسه من جسمها وتهيج الشباب..ومتابع غلبت لوردينا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه الفنان الاستعراضيه الجميله التي خطفت الانظار بجمالها ورشقتها وجمالها الراقصه صافيناز جمهورها ونذرها بعده صور قويه حيث نشرت الراقصه الاستعراضيه صافيناز عده صور لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي اثارت به الجدل بطريقه كبيره جدا وهي اجازتها الصيفيه في احدى المدن الساحليه من شرم الشيخ وظهرت الفنانه والراقصه الاستعراضيه في ناس باطلاله قويه وجريئه جدا.

وهي تستمتع باجازتها الصيفيه ونالت الصور على اعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين من متابعيها وجمهورها الكبير جدا وفي احد التصريحات المثيره للجدل للفنانه صافيناز انها رفضت انجابها لطفلها وان تقوم بتعليمها الرقص بسبب تعب هذه المهنه وصعوبتها في هذه المهنه التي اثرت عليها كثيرا انها تصوم بعض الاحيان في رمضان مع اصحابها المصريين وانها تحترم هذه العادات والتقاليد الكبيره وتحترمها بصوره كبيره جدا.