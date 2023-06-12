انت الان تتابع خبر الجديد شديد من أجل الشهرة.. ركنت سما المصري علي الرف إطلالة رائعة من الحسناء شمس الكويتية بقميص النوم ط وخرج وهي بترقص والجمهور غلبتي صافيناز رهف القنون.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الفنانه والراقصه سما شمس الكويتية وهي تقوم في فيديو جديد لها واثار الشمس الكويتيه الكثير من جدل في هذا الفيديو المنتشر بقوه على المنصات التواصل الاجتماعي

وكانت قد نشرت شمس الكويتية صورة لها عبر الإنستغرام بالأبيض والأسود، وعلقت: “رمضان كريم على الجميع، وأتمنى تتحقق أمنياتكم”

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها عبر الإنستغرام مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر، وعلقت: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

ولاقت صورتها رواجا واسعا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء وخاصة انها نشرتها قبيل شهر رمضان المبارك، معلقين: “احترمي شهر رمضان”.