انت الان تتابع خبر كيووم ولدتها للكبار فقط. القشطه سما المصري ترقص وتغني بثياب قوية من غرفة النوم: “تحت الشباك” ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان.

وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”.

يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.