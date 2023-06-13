للكبار فقط كيوم ولدتها.. عندما تحول المشهد الي حقيقة فضيحة المومس الفاضلة إلهام شاهين مع فنان مشهور في فيلم رساله الي الوالي صرااخ باعلي صوت براحة عليا هو انت ماخد إيه. ومغرد ضيعتي فيلم عصافير النيل

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تكريمها بالمهرجان الدولي للأفلام القصيرة الذي تقيمه فرنسا على أرض مصر.

ونشرت إلهام شاهين لقطات من التكريم وعلقت قائلة: «شكرا على التكريم من المهرجان الدولي للأفلام القصيرة الذى تقيمه فرنسا على أرض مصر بالجامعة البريطانية بمشاركة 34 دولة في دورته الـ25 عالميا، والـ8 على أرض مصر، مهرجان trés court يكتشف مواهب الشباب من خلال أفلامهم القصيرة، تمنياتي لكل المشاركين بالتوفيق».

وفي نهاية فبراير الماضي، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين في حفل اليوبيل الفضي، لمدينة الإنتاج الإعلامي، عدد من الرموز الفنية، تقديرا لجهودهم ومشوارهم الفني الممتد منذ عقود طويلة، وعبرت عن سعادتها بالتكريم في تدوينة عبر حسابها، ووجهت التحية لصناع أعمالها، قائلة: «تحيا مصر بقوتها الناعمة واللذين أثروا حياتنا بالفن الجميل».