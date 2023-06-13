انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج والمصور.. صراخ وآهات في اقوي مشهد ممن وع من فيلم رسالة الي الوالي بطولة عادل امام مع فنانه مشهوره..ومتابع ساحت علي السرير! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بافلامها القويه والجميله للغايه صاله وجالت في السينما المصريه حيث حققت العديد من النجاحات بسبب ادوارها الرائعه والقويه جدا في المشاهد التي اعتبرها العديد من المتابعين مشاهد عايز قائمه الفنان الجميله يسرا بعده تصريحات قويه جدا لنجم المفضل للسينما المصريه وزعيم السينما المصريه الفنانه عادل امام حيث قالت في احد اللقاءات التلفزيونيه بان الزعيم عادل امام هو من جعلها تشتغل بهذا الطريقه بها سبب افلام التي خاضتها مع الزعيم عادل امام حيث قامت يسرا ب 19 عاما فنيا مع الزعيم عادل امام كلها نجحت بصوره كبيره جدا وحققت نجاحا واسعا من خلال المشاهد القويه التي جمعت بين الزعيم عادل امام والفنان يسرا في جميع الافلام السينمائيه.