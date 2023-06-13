عدت سما المصري. بدون خجل القشطة شمس الكويتية بقميص النوم الأبيض وخرج وهي بترقص أشعلت جنون الشباب.. ومتابع فرمت صافيناز

انت الان تتابع خبر عدت صافيناز. بدون خجل القشطة شمس الكويتية بقميص النوم الأبيض وخرج وهي بترقص أشعلت جنون الشباب.. ومتابع فرمت صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن ظهرت في رمضان الماضي 2023 في المسلسل الذي أخذ ضجة واسعة جدا في مصر والوطن العربي مسلسل سر باتع للفنانة الجميلة التي خطفت الأضواء في مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 76 والتي ظهرت بصحبة المخرج خالد يوسف انها الفنانة شمس الكويتيه التي تظهر علي مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار حيث ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات بنشر عدة صور قوية لها.

حيث ظهرت شمس الكويتيه في تحد البرامج التلفزيونيه والتي أحدثت ضجة كبيرة جدا بسبب التصريحات التي قامت بها والحديث الذي اشتهر علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات القوية لها.

وعادات ما تظهر شمس الكويتيه بإطلالة تخطف الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال والتي دائما ما تنال علي اعجاب الكثير من المتابعين.

نشره الفنانه شمس الكويتيه مؤخرا عده الصور اعلى سبيل الخاص على موقع تبادل والصلب الانستقرام وترتيب الفستان من اللون الاسود طويل المكشوف بدرجه كبيره جدا اكمام طويله جدا الا انها تعرض لبعض الانتقادات بسبب ان الفستان كان مفتوح من اعلى بطريقه كبيره جدا وانهلت عليه التعليقات بصوره سلبيه وفي غايه الحده