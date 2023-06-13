انت الان تتابع خبر. فرمت صافيناز.. رقص أخت العروسة القمر اللي خطفت انظار بجمالها ولعت الفرح بوصلة رقص تتحدى اشهر راقصه بالاسود.. ومتابع كسحت سما المصري و فيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تقوم فيها ربات المنازل بنشر الصور والفيديوهات التي تعبر عن ورشاقتهم حيث تعتمد النساء في الاونه الاخيره على نشر الفيديوهات التي تكون داخل المنزل دون الاهتمام بتربيه اولادهم او الاهتمام بالاعمال المنزليه التي يقومون بها حيث جاءت هذه الفيديوهات بعدد كبير جدا من المشاهدات وتحقيق الاموال الطائله التي تجذبها هذه الفيديوهات التي تكون في المنزل وخصوصا في غرفه النوم والتي تظهر فيها الفتيات وهم يقومون مواصلات رقص قويه جدا داخل غرفه النوم بما لابسه قويه جدا لا تظهر بها المراه الا في بيتها خصوصا داخل غرفه نومها.

حيث ظهرت ربك منزل وهي تقوم بواسطه رقص قويه جدا داخل منزلها الامر الذي اعراضها الانتقادات حاده بعد ان قامت ربه منزل باداء وصله رقص قويه جدا داخل غرفه نومها وهي ترتدي عبايه ضيقه للغايه من اللون البني والتي تبرز فيها رشقتها وانوثتها بطريقه كبيره جدا هذا الفيديو على اعجاب الكثير من المتابعين فيما انتقدها البعض الاخر.