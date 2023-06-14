اجدع من ملكة جمال لبنان انجي خوري.. القشطة ملكة جمال لبنان سما المصري تنافس صافيناز بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال بالاحمر المفتوح .. والجمهور فرمت لورديانا و جورجينا

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رياض - احمد صلاح - دئما ما تقوم الراقصة الاستعراضيه سما المصري نشر مقاطع الفيديو علي صفحات التواصل الاجتماعي انستجرام حيث تعتبر سما المصري من الفنانات التي أثارت الجدل مواخر بعد نشر فيديوهات لها بطريق. قوية للغاية سواء في المنزل او خارج المنزل.

نال الفيديو على اعجاب كثير من المتابعين وجمهور سماء المصري الكبير في الوطن العربي حيث دائما ما تشتهر فيديوهاتها وتحقق مشاهدات عاليه جدا حيث بلغ عدد شهداء هذا الفيديو التي قامت بنشره على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي حققاء ما يقارب من 10 مليون مشاهده خلال اربع ساعات فقط وهذا هو المعتاد على فيديوهات سما المصري.