انت الان تتابع خبر صنف باغرب حفل زفاف في تونس.. بدون خجل بالبيكييني فقط عروسة تفاجأ الجميع وتحضر حفل زفافها بملابسها الداااخلية.. ومتابع العريس عامل زي خيبته في غرفة النوم هيعمل ايه !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن الآن في خبر عن حفل الزفاف الذي ضج مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث فاجأت الجميع وقامت بالرقص بملابس البيكيني

وفور ما فعلته هذه العروس تفاجأ المتابعين، ولمن الغريب كان في هذا الأمر رد فعل العريس الذي خالف التوقعات.

فبدلا من أن يوبخها علي فعلتها قام بالرقص معها وكأنه موافق علي ما تفعله، وانهالت التعليقات على هذا الفيديو الذي تم تداوله بقوة في السوشيال ميديا.

والغريب في الأمر أن هذا الأمر قد حدث في بلاد عربية، وهي تونس وبالطبع هناك دعوات كثيرا عن الافتتاح في تونس وكل شخص حر فيما يفعل، لكن السؤال هل يصل الإفتتاح إلي أن ترقص بملابسها الداخلية في فرحها.