انت الان تتابع خبر أغرب ليلة الدخلة في التاريخ.. عروسة كويتية خارقة الجمال خا نتت زوجها بما فعلته تسجللل ليلة الدخلة لمدة نصف مع زوجها بدون ان تخبره وتنشر الفيديو علي النت ومشاهد :لهلوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدد م الكثير مما حدث في ليله زفاف غريبه للغايه حيث فعلت عروسه خليجيه شيء غريب للغايه قامت بفعله لا يفعلها احد حيث قامت بتصوير زوجها دون علمه هما الاثنين يقومان بعملهم الشرعي ما اثار ضجه كبيره للغايه واليكم تفاصيل هذا الفيديو الغريب للغايه والذي اثار ضجه كبيره.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 50 دقيقة متواصلة لعروس كويتية وعريسها في الليلة الأولى من زواجهما، مما أثار ضجة كبيرة حول من قام بتصوير هذا المقطع. ويظهر في هذا الفيديو المنتشر بقوه كبيره على الانترنت عروسه وعريس يظهر انهما من الدول الخليجيه وبعدما تناولا الطعام جاء احد العاملين في الفندق وطلب من الزوجين اذا كان يريدان شئ آخر.