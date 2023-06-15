مش صافيناز . رقص شرقي مصري بالشفاف لايفوتك لفلاحة مصريه صاروخ تتحدى أشهر راقصة في مصر بوصلة رقص قوية.. اتفرج

انت الان تتابع خبر. مش صافيناز . رقص شرقي مصري بالشفاف لايفوتك لفلاحة مصريه صاروخ تتحدى أشهر راقصة في مصر بوصلة رقص قوية.. اتفرجوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل جمهور الفنانة سما المصري، على مقطع فيديو لها وهي تحتفل بعيد الأضحى المبارك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وشاركت “سما” مقطع فيديو لها وهي تلعب مع مجموعة من خرفان عيد الأضحى،

وعلقت قائلة ” اوباااا…الجري نص الجدعنه….فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري ..البوس البوس”.

وعلق أحد المتابعين قائلاً :”كل سنه وانتي طيبة يا قمر عيد سعيد عليكي”، وعلق اخر قائلا:” والله زي القمر ودمك خفيف .. كل سنه وانتي طيبة يا نجمة”.

يذكر أن الفنانة سما المصري سافرت إلى هولندا وبعدها إلى برشلونة، ووثقفت رحلتها الأوروبية بعدد من الفيديوهات، وزرات استاد الفريق العالمي “برشلونة”.