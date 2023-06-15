اتفرج والصور ركنت صافيناز.. فيديو مسرب لطالبات مصريات فى الفصل تتحدى أشهر راقصة سما المصري بوصلة رقص يحقق 11 مليون مشاهدة ومتابع غلبتي سما المصري وفيفي عبده.. اتفرج

انت الان تتابع خبر. اتفرج بالفيديو والصور ركنت صافيناز.. فيديو مسرب لطالبات مصريات فى الفصل تتحدى أشهر راقصة سما المصري بوصلة رقص يحقق 11 مليون مشاهدة ومتابع غلبتي سما المصري وفيفي عبده.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيديو انتشر قديمه للغايه انتشر قبل سنوات على موقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيديو فتاة فائقة الجمال تتحدي اشهر راقصة صافيناز وسما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال أبهرت الشباب بما فعلته في الفصل وداخل الفصل.

انتشر فيديو لطالبة في الفصل تقوم بالرقص مع زملائها وحقق مشاهدات عالية يصل الي 11 مليون مشاهدة، مما جعل المتابعون يقولون لها عديتي صافيناز و سما المصري

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي طالبة مصرية محجبة ترتدي الزي المدرسي في صف بالمدرسة الثانوية، وهي توضح فن الرقص على أنغام الموسيقى الشعبية على الطراز الشرقي وتلف بـ “شال” حول خصرها.

وتعليقًا على الفيديو، قال مسؤول تربوي إن مقطع الفيديو المتداول، والذي يتضمن رقصًا احترافيًا لطالب في فصل دراسي، تم تصويره قبل خمس سنوات وتم تأكيده بعد البحث الإلكتروني للفيديو عبر إدارة تطوير التكنولوجيا بالوزارة حتى هذه اللحظة. الدائرة، بحسب تقرير في صحيفة “الأهرام”.

وأضاف المسؤول أن إدارة التعليم لم تحدد المدرسة التي تم تصوير الفيديو فيها، أو ما إذا كان قد تم تصويره في مدرسة خاصة أو عامة.