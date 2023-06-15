ركنت ملكة جمال لبنان صافيناز..ربة منزل سعوديه شديده الجمال بوصلة رقص هزت الشباب وتتحدى موكا و صافيناز بالأحمر الشفاف في غرفه نومها..ومتابع اهلا بالخميس

انت الان تتابع خبر ركنت ملكة جمال لبنان صافيناز..ربة منزل سعوديه شديده الجمال بوصلة رقص هزت الشباب وتتحدى موكا و صافيناز بالأحمر الشفاف في غرفه نومها..ومتابع اهلا بالخمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تقوم النساء داخل المنازل حيث دائما ما تظهر النساء داخل المنازل باطلالات قويه للغايه وجميله جدا حيث دائما ما تظهر النساء داخل المنازل في الآونة الأخيرة من اجل الشهره وكسب المال وجذب المتابعين فقط من نشر الفيديوهات التي عمل علي إثارة الشباب في المجتمعات العربيه.

حيث ظهرت ربة منزل وهي تقوم بأعمالها المنزلية وأثناء ذالك قامت بوصلة رقص قوية وقامت بنشر الفيديو علي صفحات التواصل الاجتماعي مما جعلها تتصدر مواقع بحث جوجل مما جعلها تقوم بعمل المزيد من الفيديوهات التي جعلت صفحتها في تزايد في عدد المتابعين والمشاهدين مما حققت ما يقارب من 10 مليون مشاهده في احد الفيديوهات.

ولكن ما يجعل ربات المنازل تقوم بوصلات رقص قويه في غرفة نومها مما ادي الي نشر هذه الفيديوهات التي تحس علي نشر الفوضي في الشارع وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ليس لديها سوي ما يجعلها تتصدر المشهد الا فيديوهات ربات المنازل.