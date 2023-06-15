اتفرج قبل الحذف.. مشهد من العرض سهير رمزي شوف عملت ايه مع جارها في المطبخ من فيلم رساله الي الوالي

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احتفلت أمس الأربعاء الموافق الـ 4 من يناير الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها الـ 61، كاشفة عن أمنيتها في العام الجديد.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها لبلوغها هذا العمر متحدثة عن طقوسها للاحتفال بعيد ميلادها، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: “أنا الحقيقة بعمل لنفسي كشف حساب يومي وليس كشف بالسنة لأني معنديش صبر

ذكريات حلوة”

وأضافت قائلة: “في رأس السنة وعيد ميلادي بفتكر أيام زمان، وبفتكر ماما كانت بتقول لي إيه وبتعمل لي إيه، وأنا خدت راية أمي بعد وفاتها لأنها دائما كانت بتحكي لي عن يوم ولادتي، وأنا بحكي لـ أولادي وأصحابي، وبتبقى دائما ذكريات حلوة”.

وتابعت: “أنا على طول بفتح ألبوم صور الطفولة وأتفرج عليه، وبحن للذكريات، وأشعر أنني ما زلت طفلة”.

وردا على سؤال عن أمنيتها في العام الجديد، قالت: “بحلم أعمل فيلم ميوزيكال يبقى طفرة في النوعية دي من السينما، وأقدم أدوار مختلفة تليق بي والناس لا تتوقعها مني”.”.