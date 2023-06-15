أجمل مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام..تحت الهدوم مش بسيط _ ده مش انا لوحدي اللي وســخ شوفوا شيرين رضا علشان تخليه يمضي معاها عملت ايه!!

انت الان تتابع خبرأجمل مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام..تحت الهدوم مش بسيط _ ده مش انا لوحدي اللي وســخ شوفوا شيرين رضا علشان تخليه يمضي معاها عملت ايه!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الفنانه يسرا الفنان عادل امام من الفيلم الشهير للغايه فيلم الرساله الى الوالي هذا الفيلم الذي نجح نجاحا كبيرا للغايه واستطاع ان يبرز الكثير من الاجواء القويه للغايه وحصل على كثير من المشاهده في السينما وقت عرضه.

حرفوش بن برقوق الراكبدار (عادل إمام) برسالة إلى الوالي ليرسل إمدادات لمدينة رشيد المحاصرة من قبل الإنجليز.

في الطريق يقابل حكيم روحاني يرسله إلى القاهرة في القرن العشرين ليبدأ مجموعة من المفارقات والمغامرات ويشهد تردى حال البلاد برغم انتصار رشيد. ومع تلك القفزة الزمنية

التي تقارب قرنين يستكشف حرفوش العالم الحديث ويتهم بالجنون لكنه يثق في المهمة التي جاء من أجلها وهي تسليم الرسالة إلى الوالي محمد علي باشا في قلعة القاهرة.