انت الان تتابع خبر عدت صافيناز.. الدلوعه سما المصري أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تتخطى الحدود هذا الشئ على لسانها ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” ”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي بقميص يظهر جسمها بالكامل ، وظلت تصور نفسها على انغام اغنية مستنياك .

وعلقت سما على الصورة قائلة : محدش تاني يقولي الحسي ايس كريم في اللايف….

صوره من لايف اللوبس لايف امبارح الاحد لما طلبوا مني في التحدي بعد ماغيرت هدومي اني الحس ايس كريم ابقوا اطلبوا طلبات معقوله والنبي

اشوفكم لايف النهارده عليه لايف ١١ بالليل بس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري وتابعوني واسمي عليه هو:

Sama El Masry

واشتركوا في نادي سما المصري جوه النادي عشان مفاجاه شهر رمضان.