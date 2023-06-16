انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور.. المشاهد المحذوفه من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام م زق فستانها بسبب جمالها الخارق!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر يسرا وعادل امام في فيلم مشهور للغاية فيلم رساله الي الوالي وتالق في هذا الفيلم يسرا مع الزعيم عادل امام وقدموا الكثير من الاعمال الفنيه والدراميه الكبيرة للغاية.

تستعد النجمة الكبيرة يسرا لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد مسلسل «حمدالله ع السلامة».

مسلسل «حمدالله ع السلامة» من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

مسلسل يسرا «حمدالله ع السلامة»

مسلسل الفنانة يسرا، «حمدالله ع السلامة» هو اسم مبدئي لحين الاستقرار بشكل نهائي على الاسم الذي سيحمله العمل.

يسرا في شهر رمضان

ومنذ عام 2002 وحتى الآن، اعتادت النجمة الكبيرة يسرا على المشاركة سنويا في الأعمال الدرامية دون انقطاع، ومن أهم أعمالها في شهر رمضان «أوان الورد عام 2000، وأين قلبي عام 2002، وملك روحي عام 2003، ولقاء على الهوا عام 2004، وأحلام عادية عام 2005».

مسلسل يسرا «حمدالله ع السلامة»

مسلسل يسرا الجديد «حمدالله ع السلامة» يشارك في بطولته شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، أوتاكا، آدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل

عنبة في مسلسل يسرا

ويظهر في مسلسل يسرا «حمدالله ع السلامة» المطرب عنبة، الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة.

وبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل يسرا منذ أسابيع في منطقة دهشور، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية مليئة بالتشويق.