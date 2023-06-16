انت الان تتابع خبر افراح آخر زمن بدون ملابس داخليه عروسة تونسية خارقة الجمال تقوم بخللع ملابسها قطعه قطعة بدون خجل من أحد وأمام الكاميرات.. لن تصدق رد فعل العريس!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد البحث تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن حفل الزفاف الذي اقيم في تونس والذي شهدها ربما اغرب حفل زفاف ليس في تونس قبل في معظم البلدان العربيه وحتى حول العالم.

وتم نشر فيديو متداول لفتاه في يوم فرحها في تونس وهي تقوم بلبس فستان الزفاف فقامت العروس التونسيه قامت بخلع هذا الفستان امام اعينه الجماهير

التي كانت تحضر حفل الزفاف وليس هذا فقط بل ذهبت الى عريسها واقتربت منه وخلعت الفستان ولبست البكيني وبدات ترقص امام اعين الجميع.

ولكن ما ازال كثيرون رد فعل زوجها الذي لم يفعل اي شيء احيانا ما فعلته زوجته بل قام بالرقص معها وتقبيلها ايضا امام الجميع ليعلق الكثيرون على هذا الفيديو بين محترم ومنتقدي واليكم الفيديو ونرجو منكم ولا تعليقا لكن التعليق اتمنى ان يكون يحترم سياسه الخصوصيه خاصه