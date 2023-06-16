انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. هزة يمين وهزة شمال فيديو رقص لطبيبة فائقة الجمال تتحدي اشهر راقصة سما المصري وفيفي عبده بوصلة رقص في المستشفى ركنت جوهرة.. والمتابعين بتدلع المرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصري دائما ما تقدم كل ما هو جديد في عالم الاغراء ولكن هذه المرة في شقتها وهي تمسح بلاط شقتها في فيديو جديد لها وهيه تمام وتعطي نصائح للفتيات في.

سما المصري التي قامت بكل وسائل وتظهر كل مرة بشكل مختلف علي السوشيال ميديا مرة داخل حمام سباحة ومرة في وصلت رقص وهي ليست المرة الأولي التي تقوم بعمل هذا الفيديو.

والتي تعتمد علي الإثارة والمتعة وقامت سما المصري بعمل هذا الفيديو احتفالاً بفوز منتخب مصر وظهرت سما المصري بفستان تظهر

وعلقت سما المصري أنها تراهن مع أحد صديقتها أنها تقوم بمسح البلاط إذا فاز المنتخب المصري وسما المصري ديما ما تقوم بتعليم الستات وإظهار التاتو وعلي والتي قامت فيها قطعة قطعة.