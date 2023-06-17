سما المصري ولعت الشباب بالبكيني الاخضر داخل غرفه النوم تشرح اسرار ليله الدخلة

فنون - احمد صلاح - اشعلت الفنانه المصريه سما المصري غرائز الشباب والمراهقين بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول واثار الضجه كبيره داخل الوطن العربي تابع التفاصيل..

قامت الفنانه سما المصري بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي ترتدي قميص ابو حماله الشفاف وقامت بكشف المحظور بدون كسوف ولا خجل امام الجميع مما يجعل جميع في حاله كبيره من الصدمه وبعدها قامت بنشر هذا الفيديو عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعد نشره بساعات تصدر الترند تويتر واثاره ضجه كبيره داخل الوطن العربي شاهد الفيديو قبل حذف..

نالت الفنانه سما المصري انتقاد الكثير من الجمهور المتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص اثاره جدل الجميع.