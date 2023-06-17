شاهد: انجي خوري في فيديو فاضح مع رجل اعمال مشهور ومتابع: خطفت جمهور سما المصري

انت الان تتابع خبر فيديو مسرب للفنانة انجي خوري مع رجل اعمال مشهور ومتابع: خطفت جمهور سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة انجي خوري في وضع غير موفق لها داخل غرفه النوم خلال الساعات الماضيه مع رجل اعمال مشهور جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول وبعد نشر هذا الفيديو الذي مدته ربع ساعه تصدر ترند تويتر لساعات ماضية واثار جدلا كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل وجعل الشباب في حماس شديد بسبب هذا الفيديو شاهد الفيديو قبل الحذف.

تعتبر منصة اليوتيوب من اهم المنصات التي تحتوي على عدد كبير من الفيديوهات والتي تقوم بنشر الفيديوهات والمشاهد المحذوفه والممنوعة من العرض مره اخرى تعتبر الفنانه انجي الخوري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره للجدل واشعال اثاره داخل الوطن العربي.

حصد هذا الفيديو على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك منصة التيك توك بعد نشر هذا الفيديو الغير موفق لها.