كما ولدتها امها .. القشطه صافيناز بفستان قوي ونزله رقص بلدي تشعل حماس الشباب كسحت سما المصري وفيفي

رياض - احمد صلاح - نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو مسرب وممنوع من العرض للراقصه الكبيره المشهوره داخل الوطن العربي وخاصه الوسط الفني المصري صافيناز بعد قيامها بوصله رقص اكثر من ربع ساعه داخل احد الحفلات الشهيره والتجمع الخامس وكانت ترتدي بدله الرقص المقطعه واظهرت اشياء من جسمها لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول شاهد الفيديو بالكامل.

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم منصات حول العالم التي تقوم بنشر الفيديوهات الممنوعه من العرض المحذوفه وتقوم باعاده نشرها مره اخرى على هذه المنصه وبعد نشر الفيديو تصدر الترند تويتر للساعات واثار جد الكبير داخل الوسط الفني شاهد الفيديو قبل الحذف.

حصد فيديو للراقصه صافيناز على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين حول العالم بسبب احتواء الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض للفنانه.