فلاحة سعوديه تنافس سما المصري وصافيناز بوصله رقص بلدي اظهرت جسمها بالكامل ومتابع حرام عليكي الشباب تعبان

فنون - ياسمين التهامي - فلاحه مصريه تثير الجدل على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد قيامها بفعل شيء جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه نومها وتقوم باظهار جسمها بالكامل مفاتنها امام الكاميرا وذلك من اجل البحث عن الشهره والمال على منصه سناب شات تابع التفاصيل.

قامت مراهقه تبلغ من العمر 18 عام بفعل شيء صادم للغايه قامت بخلع ملابسها بالكامل امام الكاميرا واظهار بعض مناطق من جسمها امام الكاميرا وامام الجميع داخل غرفه النوم وذلك لتحقيق اكبر عدد من المشاهدات والمتابعين وذلك الحصول على الشهره الكبيره شاهد المشهد بالكامل.

نالت مراهقه انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحته الرسميه على فيسبوك بسبب ما قامت بنشره واحتوى هذا الفيديو على لقطات غير موفقه لهذه الفتاه مراهقه.