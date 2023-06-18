انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا.. ملابسك الداخلية مقاسها كام تعالى ناخد دش مع بعض وانت تعرف شوف عمل معاها ايه فى حمام المكتب من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام وإلهام شاهين!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان عادل إمام جزء من كيان المجتمع المصري والعربي، مضيفة “الناس لما بتشوفني في أي مكان في الوطن العربي، بيسألوني، أنتي بتشوفي عادل إمام، طمنينا عليه

وأضافت”إلهام شاهين” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، قائلة:” في كل دول العالم، لما بيشوفوا فنان مصري، بيسألوه عن عادل إمام، أنا لسه راجعه من إستراليا، وكلهم بيسألوني على عادل إمام وبس”.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن جميع الأجيال تحب الفنان عادل إمام، مضيفة أن حب الجماهير للفنان عادل إمام، لم يحدث لأي فنان آخر على مدى التاريخ، متابعة: الفنان عادل إمام تربع على عرش النجومية ، لمدة تتجاوز الـ50 عاماً، لافته إلى أن الفنان عادل إمام كان ينشط السياحة في مصر.

واستكملت:” عادل إمام كانت مسرحياته بينزلها طيارات شارتر ، شركات السياحة كانت بتعمل رحلة، إسمها رحلة إلى مسرحية عادل إمام، في دول كتير بتيجي لمصر، علشان تشوف عادل إمام”، لافتة إلى أن الزعيم أول واحد أعطى لي ثقة في نفسي، لما اختارني كبطلة أمامه في فيلم الهلفوت، وهو السبب في شهرتي وعمل إسمي، و أنا بشكره من قلبي”.