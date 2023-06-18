انت الان تتابع خبر فرمت انجي خوري.. بقميص شفاف يظهر ما تحته ملكة جمال لبنان سما المصري تتحدى أشهر راقصة في وصلة رقص جديده في فندق داخل غرفه نومها بالاحمر والاسود..ومتابع غلبت رنيا يوسف و صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الراقصه سما المصري تستحوذ على عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين رغما انها الان داخل اسوار سجن بسبب الفيديوهات الجريئه بعد نشر الفيديوهات القويه لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي ولا ذلك فيديوهات سما المصري تصول وتجول داخل منصات التواصل الاجتماعي بسبب رشقتها وانوثتها.

وتظهراجزاء كبيره من منها امام الكاميرا حيث عرضتها الفيديوهات التي تقوم بتصويرها من داخل غرفتها او من داخل منزلها بشكل عام وهي تقوم بعمل المنزل ولكن بطريقه مختلفه جدا وتفعل ما تش اء بسبب الملابس التي تقتليها والتي تكون مكشوفه بدرجه كبيره جدا.

عرضتها هذه الفيديوهات الى العديد من الانتقادات القويه جدا الى انتقالات كبيره جدا وحاده ونازعه بسبب ما تفعله اسامه المصري في بلدي التقاليد والاعراب مما جعلت النساء تكون بتقليدها بصوره كبيره جدا.