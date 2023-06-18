انت الان تتابع خبر اقوي مشهد ممنوع من العرض .. اجمل واقوى مشهد محذوف من فيلم أصحاب ولا عز بطولة المومس منى زكى في ليله الدخله جعلها تخلع البتاع في غرفة نومها وكله بأن..و المخرج يواصل التصوير بسبب متعة المشهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منى زكي لا تزال الفنانه منى زكي قد تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في اقوى افلامها والتي احدثت ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها من خلال افلامها القويه جدا والتي جازت عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين بعد نشر الفيديو على الملص على منصه نتفليكس والذي حقق ايرادات كبيره جدا فورا نزوله في توضع ساعات فقط الامر الذي جعل الفنان الكبير منى ز كي محطه مواقع التواصل الاجتماعي بصوره واسعه من احدى اقدامها القويه وهو فيلم اصحاب ولا اعزاء.

حققت الفنانه منى زكي ما يقارب الى 19 مليون جنيه مقابل ايرادات فيلم اصحاب الاعزاء الذي انتشر على منصه نتفليكس الفيلم بعده مشاهد قويه وعده الفاظ قويه جدا للغايه حيث قامت الفنانه منى زكي بفعل شيء كبير جدا تقوم بخلع ملابسها الداخليه بصوره هزت المتابعين والمشاهدين.

التعليقات بصوره كبيره بعد تداول هذا الفيديو الذي انتشر بصوره لا يجوز لها ان تقوم بهذه الاعمال التي قامت بها الفنانه وبهذه المشاهد الجريئه القويه التي التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بعد هذه المشاهد القويه التي اثرت في نفوس العديد المتابعين والجمهور الكبير الذي يتابع ويشاهد منى زكي بهذه المشاهد القويه.